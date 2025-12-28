Трамп считает, что переговоры по Украине подошли к финалу, но не исключает их неудачу

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что переговоры по Украине подошли к заключительной стадии, однако допускает и их неудачу.

"Думаю, мы на финальных стадиях переговоров. Посмотрим. В противном случае, это будет продолжаться еще долго. Либо это закончится, либо будет продолжаться еще долго", - сказал Трамп журналистам в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп, комментируя переговорный процесс, не исключил, что в дальнейшем "мы сможем быстро продвигаться вперед".