Трамп заявил, что понимает позицию РФ о невозможности перемирия до решения украинского кризиса

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что понимает позицию РФ о том, что прекращение огня с Украиной невозможно до решения спорных вопросов.

"Я понимаю эту позицию (...). Ведь нужно понимать и то, как другая сторона смотрит на ситуацию", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов во Флориде.

Трамп пояснил, что сторона конфликта может не хотеть прекращения огня, если полагает, что затем боевые действия все равно придется возобновить.

"Но мы работаем над тем, как можно было бы обойти эту проблему", - добавил президент США.

