"Роскосмос" сообщил о выведении на орбиту спутников для Ирана, Белоруссии и Эквадора

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Космические аппараты научного и технологического назначения для Ирана, Белоруссии и Эквадора выведены на орбиту в воскресенье после старта ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, сообщили в "Роскосмосе".

"Этим пуском на орбиту выводятся 50 космических аппаратов, помимо "Аистов". Среди них - спутники научного и технологического назначения от организаций из России и дружественных государств (Иран, Беларусь, Эквадор)", - говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что общее время выведения космических аппаратов составило около пяти часов.

"Спутники, запущенные сегодня с Восточного, предназначены для дистанционного зондирования Земли, изучения электромагнитных излучений, контроля судоходства в Мировом океане, получения сигналов передатчиков "интернета вещей", исследований влияния космоса на живые организмы", - сообщили в "Роскосмосе".

"Гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов отметил, что "Роскосмос" нацелен развивать сотрудничество с частными партнерами как в России, так и за рубежом", - говорится в сообщении.

В госкорпорации также сообщили, что Баканов на космодроме Восточный осмотрел объекты строительства и провел встречу с председателем президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимиром Караником.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в космической сфере", - заявили в "Роскосмосе".

Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала в воскресенье с площадки 1С космодрома Восточный в 16:18 мск с двумя аппаратами дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Аист-2Т" и 50 российскими и зарубежными малыми спутниками.

Позже в воскресенье в "Роскосмосе" сообщили, что два космических аппарата ДЗЗ "Аист-2Т" выведены на орбиту.

25 декабря агентство ISNA со ссылкой на главу Иранского космического агентства Хасана Саларие сообщило, что Иран 28 декабря планирует вывести на орбиту три спутника с космодрома Восточный.

"Глава агентства объявил, что три разработанных Ираном спутника - "Зафар-2", "Пая" и модернизированная версия "Каусар" - планируется запустить 28 декабря", - говорится в сообщении.

По словам Саларие, спутники должны выйти на низкую околоземную орбиту на высоту примерно 500 км.

Кроме того, на околоземную орбиту отправились студенческие малые спутники проекта Space-Pi: "Лобачевский" (ННГУ имени Лобачевского), "Скорпион" (Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Скобельцына), "Политех Юниверс-6" (СПбПУ Петра Великого), "Аист-СТ" (Самарский университет имени Королёва). Также в космическое пространство выведены аппараты по программе "УниверСат": "Хорс" №5 (МГТУ имени Баумана), "Владивосток-2" (ДВФУ), "МорСат-1" (АмГУ и МАИ).

В "Роскосмосе" сообщали, что "Аист-2Т" №1 и №2 будут работать в паре для повышения точности данных. Срок активного существования аппаратов - не менее пяти лет. Спутники позволят производить стереометрическую (объемную) съемку поверхности Земли. Данные с аппаратов планируется использовать для создания базы 3D-изображений земной поверхности и мониторинга чрезвычайных ситуаций.