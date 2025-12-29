Президент США сообщил, что планирует пообщаться с Зеленским в понедельник

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен продолжить контакты с украинским президентом Владимиром Зеленским в понедельник и в течение ближайших двух недель.

"Скорее всего, мы будем много общаться в течение ближайшей пары недель, также поговорим и завтра", - сказал президент США на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины.



Он добавил, что что остается пара сложных нерешенных вопросов украинского урегулирования.



"Один или два очень сложных вопроса", - сообщил Трамп журналистам.

Он сначала отказался пояснить, какая доля условий урегулирования уже согласована, но позже предположил, что она близка к 95%.