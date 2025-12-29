Поиск

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 декабря

Трамп заявляет о прогрессе в украинском регулировании, сход поезда с рельсов в Мексике, пожар в Петропавловске-Камчатском

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп заявил, что судьба замороженных активов РФ еще не решена. Он добавил, что у него нет дедлайнов по украинскому урегулированию.

- Уиткофф, Кушнер, Кейн, Рубио, Хегсет войдут в группу для контактов с Украиной и РФ. Соответствующее заявление сделал президент США.

- Трамп сообщил, что вопрос о Донбассе еще не решен, но прогресс в переговорах есть. Он планирует пообщаться с Зеленским в понедельник.

- 13 человек погибли в результате схода поезда с рельсов в Мексике. 98 пострадали.

- Четыре человека стали жертвами пожара в столице Камчатки. Среди погибших два ребенка .

- Усман Дембеле признан футболистом года по версии Globe Soccer Awards. Лучшим клубом признан ПСЖ, лучшим тренером - наставник этой команды Луис Энрике.

