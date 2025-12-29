Трамп считает, что ЗАЭС в хорошем состоянии и может быстро возобновить работу

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - ЗАЭС находится в хорошем состоянии и может быстро возобновить работу, заявил президент США Дональд Трамп.

"Она в отличном состоянии", - сказал он журналистам во Флориде, добавив, что обсуждал эту тему во время недавнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Трампа, станция может "быстро начать работать". Он добавил, что РФ и Украина "работают над тем, чтобы открыть эту станцию".

Также он выразил уверенность, что РФ в случае решения кризиса с Украиной будет готова помогать этой стране.

"Это может прозвучать неожиданно, но он хочет, чтобы у Украины все было хорошо", - отметил он, говоря о президенте РФ Владимире Путине.

В частности, по словам Трампа, РФ была бы готова "поставлять электричество, энергию по низким ценам".