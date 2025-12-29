Поиск

Макрон и фон дер Ляйен обсудили с Трампом и Зеленским вопросы украинского урегулирования

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эмманюэль Макрон сообщили, что перед встречей президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского по телефону обсудили с ними вопросы украинского урегулирования.

Глава ЕК, характеризуя беседу, в которой приняли участие некоторые другие европейские лидеры, написала в соцсети, что "был достигнут прогресс, который мы приветствовали".

Она отметила, что "Европа готова продолжать работать с Украиной и нашими американскими партнерами для закрепления этого прогресса", и подчеркнула: "Первостепенное значение этих усилий заключается в том, чтобы иметь железные гарантии безопасности с первого дня".

В свою очередь Макрон написал в соцсети по итогам разговора с Зеленским: "Мы добиваемся прогресса в деле гарантий безопасности, которые будут иметь центральное значение для построения справедливого и прочного мира".

Он сообщил, что в начале января в Париже пройдет встреча так называемой "коалиции желающих", "чтобы окончательно согласовать конкретный вклад каждой страны".

