Военные КНДР провели учения по запуску дальнобойных крылатых ракет

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - КНДР в воскресенье провела учения по запуску крылатых ракет большой дальности, их посетил северокорейский лидер Ким Чен Ын, сообщает ЦТАК.

"28 декабря на Корейском Западном море (Желтое море - ИФ) проведены учения по запуску стратегических крылатых ракет большой дальности", - говорится в сообщении агентства.

В нем отмечается, что ракеты точно попали в цель, пролетев по определенной траектории над Желтым морем в течение 10 тыс. 199 секунд и 10 тыс. 203 секунд соответственно.

Северокорейский лидер, наблюдавший за ходом испытаний, "выразил большое удовлетворение" результатом учений.

Согласно сообщению, он заявил, что учения показали "абсолютную надежность (...) способности КНДР нанести стратегический контрудар".

"Ким Чен Ын заверил, что наша партия и правительство Республики и впредь будут прилагать все усилия к бесконечному и продолжительному укреплению и развитию ядерных боевых сил государства", - пишет ЦТАК.