КНДР провела испытание баллистических ракет
Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Военные КНДР провели испытание нескольких баллистических ракет, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское военное командование.
Точное число ракет и их характеристики в сообщении не указаны.
Все ракеты запустили с полигона близ Пхеньяна в восточном направлении.
Это первые подобные ракетные испытания КНДР в 2026 году.
"Ренхап" отмечает, что запуск состоялся в преддверии визита в Китай южнокорейского президента Ли Чжэ Мена.