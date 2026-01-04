КНДР провела испытание баллистических ракет

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Военные КНДР провели испытание нескольких баллистических ракет, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское военное командование.

Точное число ракет и их характеристики в сообщении не указаны.

Все ракеты запустили с полигона близ Пхеньяна в восточном направлении.

Это первые подобные ракетные испытания КНДР в 2026 году.

"Ренхап" отмечает, что запуск состоялся в преддверии визита в Китай южнокорейского президента Ли Чжэ Мена.