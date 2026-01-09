Поиск

Российские боевые корабли прибыли в ЮАР для участия в международных манёврах

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Корабли Балтийского флота прибыли в ЮАР для участия в трехсторонних военно-морских манёврах "Воля к миру-2026", которые пройдут в акватории Атлантического океана, сообщила в пятницу пресс-служба флота.

"Корвет "Стойкий" и средний морской танкер "Ельня" Балтийского флота совершили плановый заход в порт Саймонстаун Южно-Африканской Республики", - сказано в сообщении Балтфлота.

По его данным, моряки-балтийцы примут участие в совместных манёврах ВМФ России, ВМС Китая и ЮАР "Воля к миру-2026" в акватории Атлантического океана.

"Главной целью учений является развитие и укрепление военно-морского сотрудничества трех морских держав, - сообщает Балтфлот. - Будут отработаны вопросы обеспечения безопасности гражданского судоходства и экономической деятельности".

