Полный парад ближайших к Земле планет соберется около Солнца к 22 января

Следующее схождение Меркурия, Венеры и Марса вблизи светила случится в сентябре 2038 года

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Парад из всех трех ближайших к Земле планет - Меркурия, Венеры и Марса - соберется около Солнца в течение двух предстоящих недель к 22 января, сообщила в пятницу лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"К 22 января три планеты и Солнце выстроятся в финальную симметричную конфигурацию, образующую на небе почти правильный ромб, или, если угодно, крест, с размером стороны в 2-3 градуса, после чего парад начнет рассыпаться", - сказано в сообщении лаборатории.

По ее сведениям, первой, еще до конца января, от Солнца отойдет самая быстрая планета - Меркурий. В течение февраля удалятся сначала Венера, а затем и Марс.

"Следующее, гораздо более широкое (в пределах 10 градусов) схождение всех трех планет вблизи Солнца случится после этого только в сентябре 2038 года. Ожидающееся же сейчас их сближение на угол около 3 градусов, да еще и с образованием такой симметричной конфигурации, почти наверняка, является уникальным как минимум в текущем столетии", - сообщают ученые.