Поиск

Полный парад ближайших к Земле планет соберется около Солнца к 22 января

Следующее схождение Меркурия, Венеры и Марса вблизи светила случится в сентябре 2038 года

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Парад из всех трех ближайших к Земле планет - Меркурия, Венеры и Марса - соберется около Солнца в течение двух предстоящих недель к 22 января, сообщила в пятницу лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"К 22 января три планеты и Солнце выстроятся в финальную симметричную конфигурацию, образующую на небе почти правильный ромб, или, если угодно, крест, с размером стороны в 2-3 градуса, после чего парад начнет рассыпаться", - сказано в сообщении лаборатории.

По ее сведениям, первой, еще до конца января, от Солнца отойдет самая быстрая планета - Меркурий. В течение февраля удалятся сначала Венера, а затем и Марс.

"Следующее, гораздо более широкое (в пределах 10 градусов) схождение всех трех планет вблизи Солнца случится после этого только в сентябре 2038 года. Ожидающееся же сейчас их сближение на угол около 3 градусов, да еще и с образованием такой симметричной конфигурации, почти наверняка, является уникальным как минимум в текущем столетии", - сообщают ученые.

Венера Марс Меркурий Солнце РАН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕС и Сирия определили направления восстановления сотрудничества

Полный парад ближайших к Земле планет соберется около Солнца к 22 января

Глава Колумбии заявил, что страна рассчитывает на диалог с США, но готова и к партизанской войне

 Глава Колумбии заявил, что страна рассчитывает на диалог с США, но готова и к партизанской войне

Беспорядки в Иране: обстановка накаляется

 Беспорядки в Иране: обстановка накаляется

Что случилось этой ночью: пятница, 9 января

Трамп поддержал законопроект сената об ужесточении санкций против России

Стармер и Трамп обсудили сдерживание России на Крайнем Севере

Трамп заявил, что Россия опасается США, а не их союзников по НАТО

 Трамп заявил, что Россия опасается США, а не их союзников по НАТО

Трамп планирует более выгодный договор с Россией в случае завершения действия ДСНВ

Дмитриев провел встречу с Уиткоффом и Кушнером в Париже
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8089 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 110 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });