Что случилось этой ночью: вторник, 24 февраля

Подрыв автомобиля ДПС на площади у Савеловского вокзала, новый пакет помощи Киеву со стороны Лондона, отмена 6 тыс. авиарейсов в США из-за снежного шторма

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Неизвестный подорвал служебный автомобиль ДПС на площади у Савеловского вокзала в Москве. Один сотрудник ГАИ погиб, двое пострадали. Злоумышленник скончался на месте происшествия. По факту нападения возбуждено уголовное дело по двум статьям (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконный оборот взрывных устройств).

- Лондон объявил о новом пакете помощи Киеву, который включает финансирование восстановления энергосетей ($26,9 млн), наставничество британских военных хирургов, переобучение украинских пилотов вертолетов и др.

- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину в ответ на приостановку транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". Поставки нефти остановлены с 27 января.

- Южное командование ВС США сообщило об ударе по судну наркоторговцев в Карибском море, в результате которого погибли "трое мужчин-наркотеррористов". Никто из американских военных не пострадал.

- Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас объявила о сокращении численности постоянного представительства России при Евросоюзе до 40 сотрудников.

- Правительство Великобритании в начале марта обнародует первый пакет документов по делу связанного с финансистом Джеффри Эпштейном бывшего посла в США Питера Мандельсона, сообщило Bloomberg. Экс-посла задержали в Лондоне 23 февраля.

- Более 6 тыс. авиарейсов отменили в США из-за накрывшего северо-восток страны снежного шторма. По оценкам властей, шторм может войти в десятку сильнейших за последние 150 лет.

