Задержанного за связи с Эпштейном бывшего британского посла в США отпустили под залог

Фото: James Manning/PA Images via Getty Images

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон, которого задержали в понедельник из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, освобожден под залог, сообщили во вторник в столичной полиции.

"Задержанного по подозрению в противоправных действиях на государственной службе 72-летнего мужчину освободили под залог до завершения расследования", - говорится в заявлении, которое приводит Sky News.

Мандельсон был задержан 23 февраля в Лондоне после обысков в столичном районе Камден и графстве Уилтшир. Другой информации о расследовании полиция не приводит.

Лондонская полиция ведет расследование в связи с сообщениями о том, что Мандельсон передавал Эпштейну правительственные электронные письма и важную для рынка информацию, занимая пост министра по делам бизнеса.

Мандельсон все обвинения отрицает. Он был отправлен в отставку с поста посла еще в сентябре 2025 года из-за связей с Эпштейном.

В конце января Минюст США опубликовал почти 3 миллиона дополнительных материалов по делу Эпштейна, которого обвиняли в торговле детьми, организации проституции, в том числе с участием несовершеннолетних, и изнасиловании 14-летней девочки. В 2019 году финансиста обнаружили мертвым в тюремной камере, судмедэксперты назвали причиной его смерти самоубийство, однако многие до сих пор сомневаются в этой версии. Дело Эпштейна привлекло всеобщее внимание, так как считается, что он в свое время близко общался со многими богатыми и высокопоставленными людьми, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

Среди фигурантов файлов - далеко не только граждане США. В частности, в них есть подробности о многолетней дружбе Эпштейна с Мандельсоном. При этом британец заверил, что ничего не знал о совершенных Эпштейном преступлениях.