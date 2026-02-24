Поиск

Задержанного за связи с Эпштейном бывшего британского посла в США отпустили под залог

Задержанного за связи с Эпштейном бывшего британского посла в США отпустили под залог
Фото: James Manning/PA Images via Getty Images

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон, которого задержали в понедельник из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, освобожден под залог, сообщили во вторник в столичной полиции.

"Задержанного по подозрению в противоправных действиях на государственной службе 72-летнего мужчину освободили под залог до завершения расследования", - говорится в заявлении, которое приводит Sky News.

Мандельсон был задержан 23 февраля в Лондоне после обысков в столичном районе Камден и графстве Уилтшир. Другой информации о расследовании полиция не приводит.

В миреДва чиновника из команды Кира Стармера уволятся после публикации файлов ЭпштейнаЧитать подробнее

Лондонская полиция ведет расследование в связи с сообщениями о том, что Мандельсон передавал Эпштейну правительственные электронные письма и важную для рынка информацию, занимая пост министра по делам бизнеса.

Мандельсон все обвинения отрицает. Он был отправлен в отставку с поста посла еще в сентябре 2025 года из-за связей с Эпштейном.

В конце января Минюст США опубликовал почти 3 миллиона дополнительных материалов по делу Эпштейна, которого обвиняли в торговле детьми, организации проституции, в том числе с участием несовершеннолетних, и изнасиловании 14-летней девочки. В 2019 году финансиста обнаружили мертвым в тюремной камере, судмедэксперты назвали причиной его смерти самоубийство, однако многие до сих пор сомневаются в этой версии. Дело Эпштейна привлекло всеобщее внимание, так как считается, что он в свое время близко общался со многими богатыми и высокопоставленными людьми, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

Среди фигурантов файлов - далеко не только граждане США. В частности, в них есть подробности о многолетней дружбе Эпштейна с Мандельсоном. При этом британец заверил, что ничего не знал о совершенных Эпштейном преступлениях.

Великобритания Питер Мандельсон Джеффри Эпштейн США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Великобритания расширила антироссийские санкционные списки

 Великобритания расширила антироссийские санкционные списки

Задержанного за связи с Эпштейном бывшего британского посла в США отпустили под залог

 Задержанного за связи с Эпштейном бывшего британского посла в США отпустили под залог

США ввели в действие 10%-е глобальные пошлины на импорт

 США ввели в действие 10%-е глобальные пошлины на импорт

Что случилось этой ночью: вторник, 24 февраля

В Сербии задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на президента Вучича

 В Сербии задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на президента Вучича

Лондон объявил о новом пакете помощи Киеву

Расследование по делу Эпштейна вынудило Лондон раскрыть переписку экс-посла в США

 Расследование по делу Эпштейна вынудило Лондон раскрыть переписку экс-посла в США

Аэропорты Казани и Калуги временно не обслуживают рейсы

Тысячи авиарейсов отменены в США из-за снежного шторма

 Тысячи авиарейсов отменены в США из-за снежного шторма

Фицо объявил, что Словакия прекращает экстренные поставки электроэнергии Украине
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8488 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });