Лондон объявил о новом пакете помощи Киеву

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Власти Великобритании объявили о выделении очередного пакета помощи Украине, включающего финансирование восстановления энергосетей, наставничество британских военных хирургов и переобучение на инструкторов украинских пилотов вертолетов, говорится в заявлении, опубликованном канцелярией британского правительства.

Согласно публикации, в пакет помощи входят дополнительные 20 млн фунтов стерлингов ($26,9 млн) на "восстановление энергосетей и обеспечение дополнительных генерирующих мощностей". Подчеркивается, что суммарно за четыре года Лондон потратил на поддержку украинского энергосектора свыше 490 млн фунтов стерлингов ($661,3 млн).

Кроме того, 5,7 млн фунтов стерлингов ($7,7 млн) выделяется на гуманитарную поддержку прифронтовых территорий.

Также в пакет без указания суммы входит "медицинское наставничество" со стороны британских военных хирургов и медиков для украинских военно-полевых хирургов.

Помимо прочего, согласно заявлению, в рамках пакета украинские пилоты вертолетов в настоящее время впервые проходят обучение на британской авиабазе, чтобы стать инструкторами и самим обучать пилотов.

Власти Великобритании также сообщили о формировании штаба численностью в 70 человек в рамках создания многонациональных сил для Украины.

"Как часть этих многонациональных сил для Украины работает штаб из 70 человек, а подготовка вооруженных сил Великобритании финансируется правительством на сумму 200 млн фунтов стерлингов (около $270 млн)", - заявили в канцелярии британского правительства.

Там также уточнили, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер во вторник направится на заседание "коалиции желающих", которую соберет в Париже президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Иветт Купер "объявит о выделении Великобританией 30 млн фунтов стерлингов ($40,5 млн) на поддержку устойчивости украинского общества".

Украина Великобритания Кир Стармер
