Расследование по делу Эпштейна вынудило Лондон раскрыть переписку экс-посла в США

Питер Мандельсон и Кир Стармер 26 февраля 2025 года в Вашингтоне Фото: Carl Court/Getty Images

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании намерено в начале марта обнародовать первый пакет материалов, связанных с назначением Питера Мандельсона послом страны в США, сообщает Bloomberg.

Решение принято после того, как в рамках американского расследования по делу финансиста Джеффри Эпштейна были обнаружены электронные письма, указывающие на возможное раскрытие Мандельсоном конфиденциальной информации в период его работы в правительстве.

Экс-посла, подозреваемого в злоупотреблении служебными полномочиями и уличенного в связях с Эпштейном, 23 февраля задержали в Лондоне.

По данным СМИ, кабинет министров должен предоставить переписку Мандельсона с министрами и высокопоставленными чиновниками за шесть месяцев до его назначения и на протяжении всего семимесячного срока его пребывания в должности посла. Объем материалов, по оценкам правительства, может исчисляться тысячами документов.

Главный секретарь премьер-министра Кира Стармера Даррен Джонс сообщил, что работа по поиску и систематизации релевантных данных ведётся во всех ведомствах. "Учитывая масштабность запроса, очевидно, что этот процесс займет некоторое время", - отметил он. По словам Джонса, публикация будет проходить поэтапно, а первые документы могут быть раскрыты в начале марта.

При этом часть переписки между офисом Стармера и Мандельсоном не будет опубликована на первом этапе из‑за продолжающегося полицейского расследования. "Первостепенное значение имеет уголовное расследование, проводимое столичной полицией", - подчеркнул Джонс.

Он добавил, что отдельные материалы, затрагивающие вопросы национальной безопасности и международных отношений, потребуют дополнительной проверки.

В сентябре 2025 года Мандельсона отправили в отставку с поста посла после того, как стали известны детали его переписки с американским финансистом. Премьер-министр Кир Стармер, в свою очередь, заявил, что не знал о переписке британского посла с Эпштейном.

Публикация писем, повлекшая за собой, по словам представителя МИД Великобритании, "немедленную" отставку Мандельсона, последовала за обнародованием членами комитета по надзору Палаты представителей США книги поздравлений Эпштейна с 50-летием, в которой экс-посол в рукописной заметке называет его "лучшим другом".

Позже в беседе с американскими журналистами Мандельсон выразил сожаление "гораздо более долгим, чем следовало бы" продолжением дружбы с финансистом, в то же время подчеркнув, что тот в его присутствии "не делал ничего предосудительного".