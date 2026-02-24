В Сербии задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на президента Вучича

Президент Сербии Александр Вучич Фото: Anadolu via Getty Images

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции Сербии задержали двух мужчин по подозрению в подготовке покушения на президента республики Александра Вучича и членов его семьи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По версии следствия, с декабря 2025 по февраль 2026 года задержанные (1975 и 1983 годов рождения) готовили план по убийству президента, а также членов его семьи. Они были задержаны в ходе спецоперации, проведенной совместно с сотрудниками Агентства безопасности и информации, в городе Кралево.

"Подозреваемые будут задержаны на срок до 48 часов и, после подачи заявления о возбуждении уголовного дела, доставлены в Высшую прокуратуру в Кралево," - отмечается в сообщении.

22 февраля сотрудники Секретной службы США застрелили вооруженного человека, проникшего на территорию частного имения президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Мужчина нес дробовик и емкость с горючим. Следователи выясняют его мотивы.