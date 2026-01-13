Поиск

Алиев заявил, что Войны между Азербайджаном и Арменией больше не будет

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Войны между Азербайджаном и Арменией больше не будет, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

"Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, суверенитет. Азербайджанцы вернулись на свои исконные земли и будут жить здесь с гордостью, счастливо, спокойно. Уверен, что войны (с Арменией - ИФ) больше не будет. Азербайджан - сильное государство", - сказал Алиев во вторник.

По его словам, за последние 80 лет (после окончания второй мировой войны- ИФ) не было второй такой страны, которая одержала бы столь полную и абсолютную победу, как Азербайджан.

"Были войны, были конфликты, они продолжаются и сегодня. Но ни одна из этих войн и ни один из этих конфликтов не привели к полной и абсолютной победе", - пояснил президент Азербайджана

