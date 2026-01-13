Поиск

Что произошло за день: вторник, 13 января

Гибель младенцев в новокузнецкой больнице, призыв Трампа к иранцам и планы белгородских властей перевозить жителей при отсутствии электроэнергии

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Возбуждено уголовное дело о гибели девяти новорожденных в новокузнецком родильном доме. Расследованием займутся сотрудники центрального аппарата Следственного комитета. Речь идет о девяти случаях гибели новорожденных во время новогодних каникул. В Минздраве Кемеровской области сообщили, что у младенцев была тяжелая внутриутробная инфекция. Главврач больницы отстранен от должности, проверять будут все роддома Кузбасса.

- ВС РФ нанесли ночной массированный удар по предприятиям ВПК Украины. В Минобороны РФ сообщили, что также были поражены объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

- Дональд Трамп призвал протестующих в Иране захватывать органы власти и пообещал помощь. Он заявляет, что отменил все встречи с официальными лицами этой страны.

- Жителей Белгородской области при отсутствии света будут перевозить в другие муниципалитеты или регионы. Глава области заверил, что речь не идёт о массовой эвакуации, а лишь о готовности к таким мерам в чрезвычайных обстоятельствах.

- Два танкера, которые должны были перевозить казахстанскую нефть, подверглись атаке БПЛА. Минэнерго страны уточнило, что атакованы были танкеры Matilda и Delta Harmony: танкер Matilda был под флагом Мальты, а Delta Harmony - под флагом Либерии. Delta Harmony был атакован, когда находился в режиме ожидания погрузки.

- Реестр злостных неплательщиков алиментов запущен на Госуслугах. Для проверки, является ли человек злостным неплательщиком алиментов, потребуется его ФИО и дата рождения.

- Экс-сенатор Рауф Арашуков получил 10 лет и штраф в 120 млн руб. по делу о даче взятки. Он уже отбывает пожизненный срок по делу о преступном сообществе и убийствах и за деньги хотел получить привилегированные условия отбывания наказания в колонии.

- "Лента" приобрела российский бизнес сети гипермаркетов OBI. В периметр сделки войдут 25 магазинов, одно из юрлиц OBI зарегистрировало домены "Дом-Лента.РФ" и "Домлента.РФ".

