Активисты сообщили о гибели более 12 тыс. человек в ходе подавления протестов в Иране

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В результате подавления властями протестов в Иране погибло по меньшей мере 12 тыс. человек, а возможно и больше, сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на данные двух источников, в том числе внутри Исламской Республики.

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила во вторник, что "могло быть убито 2 тыс. человек, но я опасаюсь, что это число может оказаться значительно выше".

Телеканал отмечает, что точные данные пока трудно установить из-за того, что иранские власти в течение последних пяти дней отключали доступ к интернету и телефонной связи в стране. Источник внутри Ирана, которому удалось позвонить за границу, сообщил CBS News во вторник, что группы активистов, работающие над составлением полного списка погибших в ходе протестов, на основе сообщений медицинских работников по всей стране, считают, что число погибших составляет не менее 12 тыс., а возможно, до 20 тыс. человек.

CBS News указывает, что оппозиционная телекомпания Iran International заявила во вторник, что, по ее данным, погибло около 12 тыс. человек. Источник в Вашингтоне, имеющий контакты в Иране, сообщил телеканалу, что число погибших, вероятно, составляет от 10 тыс. до 12 тыс. человек.

Президент США Дональд Трамп во вторник обратился к протестующим в Иране с призывом брать под контроль органы власти и пообещал поддержку Вашингтона.

"Патриоты Ирана, продолжайте протестовать, захватывайте государственные учреждения (...) Помощь уже в пути!" - написал президент в соцсети Truth Social.

Массовые протесты в Иране продолжаются с 28 декабря прошлого года. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст.



