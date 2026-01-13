Brent подорожала до $65,54 за баррель на заявлениях Трампа по Ирану

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост вечером во вторник после новых заявлений президента США Дональда Трампа об Иране.

К 18:31 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,67 (2,61%) до $65,54 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,57 (2,64%), до $61,07 за баррель.

В Иране продолжаются массовые беспорядки, и Трамп через Truth Social обратился к протестующим с призывом брать под контроль органы власти, пообещав поддержку Вашингтона.

"Патриоты Ирана, продолжайте протестовать, захватывайте государственные учреждения. Помощь уже в пути!" - написал он.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что президент рассматривает в том числе вариант с военными действиями в отношении Ирана, но предпочитает дипломатию.

Днем ранее Трамп объявил о введении тарифов в размере 25% в отношении стран, сотрудничающих с Тегераном.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст. В понедельник МИД Ирана заявил, что власти "полностью контролируют" ситуацию в стране.