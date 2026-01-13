Трамп призвал протестующих в Иране захватывать органы власти и пообещал помощь

Президент США заявляет, что отменил все встречи с официальными лицами Ирана

Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник обратился к протестующим в Иране с призывом брать под контроль органы власти и пообещал поддержку Вашингтона.

"Патриоты Ирана, продолжайте протестовать, захватывайте государственные учреждения (...) Помощь уже в пути!" - написал президент в соцсети Truth Social.

При этом он добавил, что отменил все встречи американских чиновников с иранскими коллегами, "пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих".

В понедельник глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, что ведет диалог по нынешней ситуации со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп рассматривает в том числе вариант с военными действиями в отношении Ирана, но предпочитает дипломатию.