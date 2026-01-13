Трамп пока не решил, нужны ли удары по Ирану

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп еще не решил, какие меры предпринять в отношении Ирана, сообщает во вторник The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Американские официальные лица сообщили, что Трамп не принял финального решения о действиях в отношении Ирана. Он проводит встречи с помощниками, чтобы определиться", - пишет газета.

"Возможные опции - удары по объектам иранских властей, кибератаки, новые санкции или помощь в Интернете ресурсам, выступающим против Тегерана", - подчеркивается в публикации.

Другой источник пояснил, что в подобных случаях "президент выслушивает разные мнения, потом принимает то решение, которое считает оптимальным".

Еще один собеседник издания предположил, что удары по Ирану - более вероятный вариант развития событий, нежели иные действия.