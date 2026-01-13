Поиск

Минэнерго США оценивает снижение добычи нефти в Венесуэле из-за блокады в 0,6 млн б/с

Минэнерго США оценивает снижение добычи нефти в Венесуэле из-за блокады в 0,6 млн б/с
Фото: Jose Bula Urrutia/UCG/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Блокада Соединенными Штатами экспорта нефти из Венесуэлы привела к сокращению ее добычи, отмечает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в своем ежемесячном отчете.

В миреТрамп заявил, что Венесуэла передаст США от 30 до 50 млн баррелей нефтиЧитать подробнее

"Блокада и перехват нефтяных танкеров вблизи Венесуэлы остановили бОльшую часть экспорта нефти из республики, приведя и к сокращению добычи. Мы оцениваем, что порядка 0,6 млн б/с экспорта сейчас нарушено, и остановлен эквивалентный объем добычи. БОльшая часть этого объема, вероятно, была бы экспортирована в Китай", - говорится в отчете.

EIA отмечает, что изменение ситуации в Венесуэле остается ключевым фактором неопределенности в прогнозе. При этом прогноз ведомства предполагает, что санкции в отношении Венесуэлы останутся в силе вплоть до 2028 года - "на протяжении всего прогнозного периода (по 2027 год включительно - ИФ)".

Соответственно, любое ослабление санкций или другие изменения в политике правительства США в отношении Венесуэлы могут привести к увеличению добычи нефти сверх прогнозируемого ведомством уровня, что окажет понижательное давление на цену нефти.

Минэнерго США США Венесуэла нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минэнерго США оценивает снижение добычи нефти в Венесуэле из-за блокады в 0,6 млн б/с

 Минэнерго США оценивает снижение добычи нефти в Венесуэле из-за блокады в 0,6 млн б/с

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2026 г. до $55,87 за баррель

ЦБ РФ хочет получать от банков больше данных о трансграничных переводах физлиц

 ЦБ РФ хочет получать от банков больше данных о трансграничных переводах физлиц

Brent подорожала до $65,54 за баррель на заявлениях Трампа по Ирану

РФ передала "дочку" Rockwool во временное управление компании "Развитие строительных активов"

"Газпром" сообщил о втором в году рекорде суточных поставок газа в Китай

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ назначено на 1 февраля

Международные резервы РФ с 19 по 26 декабря увеличились на $11,3 млрд

ВС не принял к рассмотрению последнюю жалобу по делу об изъятии акций СМЗ в пользу РФ

 ВС не принял к рассмотрению последнюю жалобу по делу об изъятии акций СМЗ в пользу РФ

Volkswagen сократил продажи машин в 2025 году на 1,4%

 Volkswagen сократил продажи машин в 2025 году на 1,4%
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 25 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8117 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 9 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 116 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });