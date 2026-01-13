Минэнерго США оценивает снижение добычи нефти в Венесуэле из-за блокады в 0,6 млн б/с

Фото: Jose Bula Urrutia/UCG/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Блокада Соединенными Штатами экспорта нефти из Венесуэлы привела к сокращению ее добычи, отмечает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в своем ежемесячном отчете.

"Блокада и перехват нефтяных танкеров вблизи Венесуэлы остановили бОльшую часть экспорта нефти из республики, приведя и к сокращению добычи. Мы оцениваем, что порядка 0,6 млн б/с экспорта сейчас нарушено, и остановлен эквивалентный объем добычи. БОльшая часть этого объема, вероятно, была бы экспортирована в Китай", - говорится в отчете.

EIA отмечает, что изменение ситуации в Венесуэле остается ключевым фактором неопределенности в прогнозе. При этом прогноз ведомства предполагает, что санкции в отношении Венесуэлы останутся в силе вплоть до 2028 года - "на протяжении всего прогнозного периода (по 2027 год включительно - ИФ)".

Соответственно, любое ослабление санкций или другие изменения в политике правительства США в отношении Венесуэлы могут привести к увеличению добычи нефти сверх прогнозируемого ведомством уровня, что окажет понижательное давление на цену нефти.