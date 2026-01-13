В Казахстане сообщили об атаке БПЛА на два танкера в Черном море, погрузка в тот момент не шла

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Атаке беспилотников в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) подверглись два танкера - Matilda и Delta Harmony, которые должны были перевозить казахстанскую нефть, сообщило министерство энергетики Казахстана.

"Министерство энергетики Республики Казахстан подтверждает информацию об инцидентах, произошедших 13 января 2026 года в акватории Черного моря в районе морского терминала КТК с двумя судами, задействованными в транспортировке казахстанской экспортной нефти", - говорится в сообщении ведомства, распространенном во вторник вечером.

По данным министерства, танкер Matilda был под флагом Мальты, а Delta Harmony - под флагом Либерии.

На судне Matilda, как сообщило Минэнерго, "зафиксирован взрыв без последующего горения. Жертв и пострадавших среди экипажа нет". "По предварительной оценке технических служб, танкер сохраняет мореходность, признаков критических повреждений корпуса на данный момент не выявлено", - отметили в ведомстве.

По данным Минэнерго, танкер Delta Harmony был атакован, когда находился в режиме ожидания погрузки. В результате инцидента произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали.

"Пострадавших среди членов экипажа нет. По данным оперативного штаба, на момент происшествия погрузка нефти на судно еще не производилась, грузовые танки были пусты, в связи с чем ущерба экспортным ресурсам Республики Казахстан не нанесено", - отмечено в сообщении.

Министерство энергетики в оперативном режиме координирует действия с национальным оператором "КазМунайГаз", администрацией консорциума и судовладельцами для обеспечения безопасности логистических цепочек и бесперебойности экспортных поставок.

Ранее во вторник в "КазМунайГазе" подтвердили атаку на танкер Matilda, сообщив, что судно было зафрахтовано "дочкой" КМГ - ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" - для перевозки казахстанской нефти, погрузка сырья была запланирована на 18 января 2026 года.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские - на шельфе Каспия - с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1,5 тыс. км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через РФ. В 2024 году консорциум отправил по системе 63,01 млн тонн нефти, ожидаемый объем транспортировки в 2025 году - 72-74 млн тонн.

Акционерами КТК являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.