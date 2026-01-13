Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ назначено на 1 февраля

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Заседание мониторингового комитета альянса ОПЕК+ (JMMC) состоится 1 февраля, сообщил представитель одной из делегаций.

На 1 февраля ранее была назначена и встреча министров восьми стран ОПЕК+, которые добровольно сокращают добычу нефти дополнительно к своим квотам: Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Алжир и Оман.

В состав комитета входят страны, которые не являются членами "восьмерки", в частности, Венесуэла.

Комитет собирается дважды в месяц и по итогам оценки ситуации на рынке может рекомендовать министрам всех стран ОПЕК+ изменить квоты на добычу. Но в последнее время его встречи концентрируются на оценке соблюдения обязательств странами альянса.