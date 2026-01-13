Спецпрокурор запросил смертную казнь для экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Команда специального прокурора Чо Ын Сока во вторник запросила смертный приговор для бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля по делу о введенном им военном положении, сообщает агентство Yonhap.

Согласно сообщению, сторона обвинения сочла экс-президента зачинщиком мятежа с целью сохранить свои полномочия путем установления контроля над судебной и законодательной властью.

В декабре 2024 года Юн Сок Ель ввел в стране военное положение. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро проголосовал за его отмену. В итоге глава государства согласился отменить распоряжение.

После этого парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент Юн Сок Еля, он находится под стражей.