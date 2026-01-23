Поиск

В Евросоюзе осудили Грузию за репрессии против мирных манифестантов

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Преследования властями манифестантов в Грузии не являются единичными фактами, это идет вразрез с правилами демократического общества, заявила на брифинге пресс-секретарь главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас Анитта Хиппер.

"Стремление заставить замолчать противоречащие голоса, отправить в тюрьму манифестантов - это, к сожалению, то, что происходит в Грузии", - сказала она, когда ее попросили прокомментировать ситуацию, когда в стране-кандидате на вступление в ЕС арестовывают и заключают в тюрьму участников манифестаций протеста.

"Мы уже выражали нашу точку зрения: эти действия ограничивают свободу выражения мнений, нормы правового государства. Право на манифестации - это нечто, что не должно запрещаться в демократическом обществе", - подчеркнула представитель Каллас.

Евросоюз Грузия Анитта Хиппер Кая Каллас
