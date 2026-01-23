Южная Корея первой в мире ввела в действие всеобъемлющий закон об ИИ

Поиск

Фото: Woohae Cho/Getty Images

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Южная Корея накануне первой в мире ввела в действие всеобъемлющий закон в сфере искусственного интеллекта - Закон об основах ИИ (AI Basic Act), сообщает в пятницу The Wall Street Journal со ссылкой на заявление властей.

Документ разделен на шесть частей и насчитывает 43 статьи.

Он призван защитить граждан и заложить "фундамент доверия" к ИИ-сообществу. На индивидуальных пользователей он не нацелен.

Закон требует раскрывать информацию об использовании ИИ в сферах, связанных с защитой человека, таких как производство питьевой воды и безопасное управление ядерными объектами. Компании будут обязаны по запросу объяснить логику принятия решений ИИ-системами и сделать возможным вмешательство человека.

Они также должны сообщать пользователям, например, с помощью всплывающих предупреждений, если сервис работает на ИИ-алгоритмах. В числе прочего это касается систем оценки потенциальных заемщиков и кандидатов на замещение должностей.

ИИ-контент, который можно принять за реальную жизнь, необходимо четко маркировать.

Кроме того, закон оговаривает способы поддержки ИИ-роста в стране.

Нарушение закона может повлечь за собой штраф в размере до 30 млн южнокорейских вон ($20,4 тыс.) и вынесение предписания о его устранении. Вместе с тем Сеул предусмотрел послабления на период не менее одного года, чтобы оптимизировать законодательство.

В прошлом году власти Европейского союза начали внедрять ряд правил, связанных с ИИ, но основная часть его Закона об ИИ (AI Act) начнет поэтапно вступать в силу в августе.

В США федерального закона об ИИ нет, однако в декабре Белый дом издал указ, направленный на борьбу с законодательными препятствиями для ИИ-инноваций на уровне штатов.

Власти Китая внесли в закон о кибербезопасности поправки, касающиеся этики и риск-мониторинга.

Южная Корея
