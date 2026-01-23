Из Карабаха в Армению вернулись все остававшиеся там армяне

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Министр труда и социальных вопросов Армении Арсен Торосян сообщил о переезде из Карабаха в Армению всех остававшихся там армян.

"Десять армян, проживающих до сих пор в Азербайджанской Республике (Карабахе), и один гражданин Республики Армения русской национальности обратились в компетентные органы Азербайджана и Армении с просьбой о переселении в Республику Армения. На основании обращений указанные лица переехали в Армению", - написал Торосян в соцсети.

Азербайджан 19-20 сентября 2023 года провел в непризнанной Республике Нагорный Карабах военную операцию. Во время военных действий с каждой стороны погибли примерно по 200 человек, несколько сотен получили ранения.

24 сентября 2023 года из Карабаха начался исход армянского населения на территорию Армении. Из Нагорного Карабаха в Армению въехали около 101 тысячи жителей. По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживали около 120 тысяч армян.

28 сентября президент непризнанной НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года и о роспуске всех госучреждений. Населению было предложено ознакомиться с представленными Азербайджаном условиями реинтеграции для принятия в дальнейшем решения о возможности пребывания в Карабахе.

В мае 2023 года премьер Армении Никол Пашинян признал Карабах частью Азербайджана.

Армения и Азербайджан 8 августа 2025 года в Вашингтоне парафировали соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами.