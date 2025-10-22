Поиск

В Тбилиси на акции протеста задержаны два десятка человек

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Тбилиси полицейские в среду вечером задержали до 20 участников акции протеста, пытавшихся перекрыть проезжую часть проспекта Руставели, сообщают грузинские СМИ.

На кадрах, показанных местными телеканалами, видно, как несколько десятков протестующих, несмотря на призывы полицейских, перекрывают проспект, а одна из них взбирается на крышу полицейской автомашины. После задержаний протестующие переместились на тротуар проспекта.

Ранее 22 октября МВД Грузии сообщило, что за последние несколько дней в городе в административном порядке были задержаны 28 участников акций, пытавшихся перекрыть проспект Руставели.

На прошлой неделе парламент Грузии принял поправки к закону "О собраниях и манифестациях граждан", ужесточающих правила проведения митингов и демонстраций, в частности, за блокирование небольшим количеством участников акции в административном порядке предусмотрен арест нарушителей до 15 суток.

МВД Тбилиси Грузия
