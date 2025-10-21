МВД Грузии выявило 42 участников акции протеста, перекрывших проспект Руставели

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - МВД Грузии сообщает о задержаниях за нарушение правил о проведении собраний и манифестаций.

"В течение последних трех дней сотрудниками МВД выявлены 42 участника незаконного перекрытия движения на проспекте Руставели в Тбилиси, из которых часть уже задержана и осуждена в административном порядке, в отношении остальных идет расследование. Они в ближайшие дни предстанут перед судом", - говорится в сообщении.

По данным МВД, из 42 участников протеста задержаны и осуждены в административном порядке 14 человек, один из нихх переведен на принудительное лечение в наркологический центр.

"МВД Грузии еще раз предупреждает организаторов и участников акций соблюдать требования закона, в противном случае против них будут осуществлены меры, предусмотренные законом", - добавили в ведомстве.

На прошлой неделе парламент Грузии принял поправки к закону "О собраниях и манифестациях граждан", ужесточающие правила проведения митингов и демонстраций, в частности, за блокирование автодорог небольшим количеством участников акции в административном порядке предусмотрен арест нарушителей до 15 суток.

Несмотря на предупреждения полиции, более 100 участников акции протеста в воскресенье вечером вновь перекрыли проспект Руставели.