Выполнявший рейс из Пхукета в Барнаул пассажирский Boeing подал сигнал бедствия

Самолет готовится к незапланированной посадке в китайском аэропорту Ланьчжоу

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет Boeing-757 авиакомпании Azur Air, совершавший рейс из Пхукета (Таиланд) в Барнаул (Алтайский край), подал сигнал бедствия, находясь над территорией Китая, следует из показаний сайта Flightradar.

Причины подачи сигнала пока не известны.

"Рейс ZF-2998 готовится к незапланированной посадке в аэропорту Ланьчжоу (Китай). Службы авиакомпании мониторят ситуацию, ожидаем дополнительную информацию", - сообщили "Интерфаксу" в авиакомпании.