Аналитики ждут ближайшее снижение ставки ФРС не раньше июня

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США снизит базовую процентную ставку не ранее июня, показал опрос аналитиков, проведенный Bloomberg. С 15 по 21 января были опрошены 75 экономистов

ФРС опустила ставку на 75 базисных пунктов в 2025 году, сейчас она находится на уровне 3,5-3,75%. В декабре регулятор дал понять, что может подождать с дальнейшим ее снижением. Медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что ставка будет уменьшена лишь на 25 б.п. в 2026 году.

Еще в декабре экономисты ожидали, что ФРС опустит ставку в марте, однако сохраняющееся в США инфляционное давление и сигналы стабилизации рынка труда заставили их отодвинуть прогнозы. Федрезерв ожидает, что ключевой показатель инфляции (индекс Core PCE), будет держаться выше целевого уровня в 2% по крайней мере до середины следующего года.

Очередное заседание ФРС пройдет 27-28 января. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, рынок оценивает вероятность ее сохранения на текущем уровне на этом заседании в 97%.

Респонденты Bloomberg в основном ожидают, что американский ЦБ уменьшит ставку два раза по 25 базисных пунктов в этом году. Второе снижение ставки произойдет в сентябре, прогнозируют они.

Незадолго до начала опроса председатель ФРС Джером Пауэлл объявил, что Министерство юстиции США инициировало уголовное расследование в отношении него.