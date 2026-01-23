Поиск

Глава МИД Ирана подтвердил гибель более 3 тыс. человек в ходе протестов в стране

Фото: Anonymous/Getty Images

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил гибель 3117 жителей Ирана в результате недавних беспорядков в стране.

Ранее на этой неделе те же данные приводил телеканал Press TV со ссылкой на Иранскую организацию судебной медицины.

"В числе погибших 2427 гражданских лиц и сотрудников сил безопасности Ирана, 690 - террористов", - написал Аракчи в пятницу в соцсети X.

Согласно данным главы МИД Ирана, ущерб от беспорядков нанесен 750 зданиям банков, 600 банкоматам, 700 магазинам, 200 школам, 350 мечетям. Повреждены 300 жилых домов, 414 правительственных зданий, 749 полицейских участков, 24 автозаправки, 800 машин.

Протесты в Иране начались в конце декабря из-за ухудшения экономической ситуации, в частности, из-за резкого падения курса национальной валюты, но позже на них стали звучать и политические призывы. В последние дни ситуация в стране, по данным властей, в целом, нормализовалась.

Хроника 02 – 23 января 2026 года Протесты в Иране
Аббас Аракчи Иран
