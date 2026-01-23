Поиск

Представители РФ, Украины и США начали переговоры в Абу-Даби

Планируется, что переговоры продлятся два дня, заявили в МИД ОАЭ

Представители РФ, Украины и США начали переговоры в Абу-Даби
Фото: РИА Новости

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Представители России, Украины и США в пятницу приступили к переговорам в Абу-Даби, сообщили в МИД ОАЭ.

"Переговоры начались сегодня в Абу-Даби. По расписанию, они продлятся два дня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян "выразил надежду, что эти переговоры поспособствуют ощутимым шагам для прекращения" украинского конфликта.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на украинскую сторону сообщил, что делегации РФ, Украины и США в Абу-Даби проводят неформальные встречи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил эти сообщения.

Портал Axios со ссылкой на источники передавал, что тема территорий будет главным пунктом повестки дня на заседании трехсторонней рабочей группы России, Украины и США по вопросам безопасности в Абу-Даби.

США ОАЭ Абу-Даби Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Представители РФ, Украины и США начали переговоры в Абу-Даби

 Представители РФ, Украины и США начали переговоры в Абу-Даби

Аналитики ждут ближайшее снижение ставки ФРС не раньше июня

Глава МИД Ирана подтвердил гибель более 3 тыс. человек в ходе протестов в стране

 Глава МИД Ирана подтвердил гибель более 3 тыс. человек в ходе протестов в стране

Южная Корея первой в мире ввела в действие всеобъемлющий закон об ИИ

 Южная Корея первой в мире ввела в действие всеобъемлющий закон об ИИ

Глава Czechoslovak Group стал самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире

 Глава Czechoslovak Group стал самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире

Из Карабаха в Армению вернулись все остававшиеся там армяне

Выполнявший рейс из Пхукета в Барнаул пассажирский Boeing подал сигнал бедствия

Премьер Японии распустила нижнюю палату парламента

 Премьер Японии распустила нижнюю палату парламента

Что случилось этой ночью: пятница, 23 января

Фондовые индексы США выросли на фоне ослабления геополитической напряженности

 Фондовые индексы США выросли на фоне ослабления геополитической напряженности
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8230 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });