Представители РФ, Украины и США начали переговоры в Абу-Даби

Планируется, что переговоры продлятся два дня, заявили в МИД ОАЭ

Фото: РИА Новости

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Представители России, Украины и США в пятницу приступили к переговорам в Абу-Даби, сообщили в МИД ОАЭ.

"Переговоры начались сегодня в Абу-Даби. По расписанию, они продлятся два дня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян "выразил надежду, что эти переговоры поспособствуют ощутимым шагам для прекращения" украинского конфликта.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на украинскую сторону сообщил, что делегации РФ, Украины и США в Абу-Даби проводят неформальные встречи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил эти сообщения.

Портал Axios со ссылкой на источники передавал, что тема территорий будет главным пунктом повестки дня на заседании трехсторонней рабочей группы России, Украины и США по вопросам безопасности в Абу-Даби.