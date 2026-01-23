Поиск

Глава Czechoslovak Group стал самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире

Фото: John Keeble/Getty Images

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Состояние чешского предпринимателя Михала Стрнада достигло $37 млрд после выхода на биржу его оборонной компании Czechoslovak Group (CSG).

Теперь 33-летний предприниматель является самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире и занимает третье место в списке богатейших людей планеты моложе 40 лет, по данным Bloomberg Billionaires Index. Он уступает Лукасу Уолтону из семьи владельцев ритейлера Walmart Inc. ($49 млрд) и Марку Матешицу, сыну основателя Red Bull ($38,4 млрд).

Стрнад унаследовал Czechoslovak Group от своего отца. Он стал главным исполнительным директором компании в возрасте 21 года и собственником пять лет спустя.

CSG в пятницу провела первичное размещение акций на бирже Euronext Amsterdam на сумму 3,8 млрд евро. Компания была оценена в 25 млрд евро. В ходе торгов рост акций компании достигал 32%.

Компания входит в число ведущих европейских производителей артиллерийских боеприпасов для стран НАТО и Украины, а также в число ведущих мировых производителей малокалиберных боеприпасов для короткоствольного оружия после приобретения американской Kinetic Group за $2,2 млрд в прошлом году. CSG также быстро расширяет подразделение по производству и модернизации тяжелой военной техники, включая артиллерию, бронетехнику и грузовики. Штат компании насчитывает около 14 тыс. сотрудников.

Выручка CSG в январе-сентябре 2025 года выросла на 82% относительно того же периода предыдущего года и составила 4,8 млрд евро. EBITDA увеличилась на 79% - до 1,2 млрд евро.

