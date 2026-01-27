В ЕС хотели бы видеть конкретные результаты второй фазы мирного плана Трампа по Газе

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В связи с наметившимся завершением первой фазы мирного плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа Евросоюз рассчитывает на конкретные результаты во второй фазе, заявил представитель главы дипломатии ЕС Ануар аль-Ануни.

"Мы надеемся, и мы ожидаем увидеть конкретный прогресс в реализации второй фазы всеобъемлющего плана, направленного на прекращение конфликта в Газе, как это было предложено президентом Трампом и одобрено резолюцией 2803 Совета безопасности ООН", - сказал аль-Ануни во вторник на брифинге в Брюсселе.

"Мы хотели бы ясно высказаться по следующему пункту: восстановление и демилитаризация должны осуществляться одновременно. Мы будем следить за тем, чтобы Газа была восстановлена на благо ее гражданского населения. При этом должны приниматься во внимание меры безопасности и ликвидация боевых инфраструктур", - подчеркнул представитель главы евродипломатии.

По его словам, не может быть сомнений, что Газа должна быть восстановлена, а палестинцы должны жить в безопасной среде с законным управлением и возрожденной экономикой.

"Европейский союз продолжит диалог со всеми партнерами для содействия усилиям по урегулированию и восстановлению. И мы продолжим поддерживать Палестинскую национальную администрацию, включая ее программу проведения реформ", - отметил представитель главы европейской дипломатии.