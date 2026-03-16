В Белом доме не исключили переноса визита Трампа в Китай

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Запланированный на конец марта визит президента США Дональда Трампа в Китай могут отложить, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Я не думаю, что проведение визита под вопросом. Но вполне возможно, что его перенесут на более поздний срок", - сказала Левитт в эфире телеканала Fox News.

Она отметила заинтересованность Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина во встрече.

Ранее Белый дом сообщал, что Трамп посетит Китай с 31 марта по 2 апреля.