На Шри-Ланке сократят рабочую неделю для экономии энергоресурсов

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Власти Шри-Ланки объявили, что временно вводят четырехдневную рабочую неделю для экономии энергоресурсов на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщают местные СМИ.

Среда теперь будет дополнительным выходным днем для школ, университетов и ряда других госучреждений. При этом объекты здравоохранения, таможня и порты продолжат работу в штатном режиме. Кроме того, власти просят госслужащих по возможности воздержаться от поездок на работу, отдав предпочтение дистанционному формату для экономии топлива.

Накануне власти Шри-Ланки ввели ограничения на закупку топлива: не более 15 литров в неделю на автомобилиста, водителю общественного транспорта - до 200 литров.

СМИ напоминают, что Шри-Ланка в значительной степени зависит от импортируемой с Ближнего Востока нефти.

На прошлой неделе в МИД Шри-Ланки сообщили, что ведут обсуждения с Москвой о возможности импорта российской нефти.

С начала боевых действий Израиля, Ирана и США Ормузский пролив фактически оказался перекрытым. Иран предупреждал, что любое судно, проходящее через пролив, подвергнется атакам.