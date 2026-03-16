Президент США сомневается в готовности Ирана к сделке

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не уверен, готов ли Тегеран к соглашению с Вашингтоном.

"Я не знаю, готовы ли они", - ответил он на вопрос о потенциальном соглашении с Ираном, но добавил, что Иран ведет контакты с Вашингтоном.

Президент США в очередной раз заявил о крупных успехах ВС США против Ирана. В частности, он повторил озвученные на выходных Белым домом данные о более 7 тысяч целей, пораженных в Иране. Такие удары, по словам Трампа, привели к 90-процентному сокращению пусков баллистических ракет и 95-процентному снижению количества атак беспилотников.

Президент США также заявил, что более 100 иранских военно-морских судов были "потоплены или уничтожены", в том числе 30 минных заградителей. Трамп вновь заверил, что де-факто уничтожил ВВС и ВМС Ирана. "Зенитное вооружение уничтожено. Их радары вышли из строя, и их командиры тоже погибли", - добавил он.

Ранее иранская сторона неоднократно заявляла, что пока не контактирует с США, не заинтересована в перемирии, но при этом - не против искать вариант долгосрочного решения спорных вопросов.