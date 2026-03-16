Поиск

Президент США сомневается в готовности Ирана к сделке

Президент США сомневается в готовности Ирана к сделке
Фото: Majid Saeedi/Getty Images

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не уверен, готов ли Тегеран к соглашению с Вашингтоном.

"Я не знаю, готовы ли они", - ответил он на вопрос о потенциальном соглашении с Ираном, но добавил, что Иран ведет контакты с Вашингтоном.

Президент США в очередной раз заявил о крупных успехах ВС США против Ирана. В частности, он повторил озвученные на выходных Белым домом данные о более 7 тысяч целей, пораженных в Иране. Такие удары, по словам Трампа, привели к 90-процентному сокращению пусков баллистических ракет и 95-процентному снижению количества атак беспилотников.

Президент США также заявил, что более 100 иранских военно-морских судов были "потоплены или уничтожены", в том числе 30 минных заградителей. Трамп вновь заверил, что де-факто уничтожил ВВС и ВМС Ирана. "Зенитное вооружение уничтожено. Их радары вышли из строя, и их командиры тоже погибли", - добавил он.

Ранее иранская сторона неоднократно заявляла, что пока не контактирует с США, не заинтересована в перемирии, но при этом - не против искать вариант долгосрочного решения спорных вопросов.

Хроника 28 февраля – 16 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент США сомневается в готовности Ирана к сделке

 Президент США сомневается в готовности Ирана к сделке

Хроники событий
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });