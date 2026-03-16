Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Охота лисицы на волчонка, перемещение бактерий из кишечника в мозг мышей по блуждающему нерву и как влияет громкость музыки на эффективность тренировок

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- На мышах ученые выяснили, что диета с высоким содержанием жиров повышает проницаемость кишечной стенки, из-за чего кишечные бактерии по блуждающему нерву могут попадать в головной мозг. Микробы в кишечнике и в головном мозге практически полностью совпадали, а перемещение бактерий заняло примерно шесть дней от начала липидной диеты. После возврата на обычную диету бактерий в мозге на находили. Дополнительный эксперимент на мышиных моделях болезни Альцгеймера, Паркинсона и расстройства аутистического спектра показал, что у всех этих мышей также наблюдается повышение проницаемости кишечной стенки. А в их кишечном микробиоме и головном мозге присутствуют бактерии, которые в предыдущих исследованиях ассоциировались с изучаемыми заболеваниями.

- Женщинa, которая родилась без шейки матки и влагалища, после реконструктивной операции в 18 летнем возрасте смогла забеременеть в 39 лет естественным путем без использования каких-либо репродуктивных технологий и в день сорокалетия с помощью кесарева сечения родить здорового доношенного мальчика.

- Японский национальный регулятор впервые в мире одобрил к применению терапевтический продукт, получаемый из донорских индуцированных плюрипотентных стволовых клеток. Им стал рагунепроцел, который представляет собой дофаминергические прогениторные нервные клетки для улучшения двигательных функций при болезни Паркинсона. В ходе открытых нерандомизированных испытаний фазы I/II у пациентов с болезнью Паркинсона не было выявлено побочных эффектов.

- Зоологи впервые зафиксировали охоту обыкновенной лисицы (Vulpes vulpes) на детенышей обыкновенного волка (Canis lupus). Видеокамера около волчьего логова в окрестностях Рима запечатлела, как лисица проникла в нору, где в тот момент отсутствовали взрослые особи, и вытащила оттуда волчонка. После этого запись прервалась, но, судя по всему, лисица убила и съела детеныша. На более поздних видеозаписях в логове находился всего один волчонок, хотя до нападения их было двое.

- Французские ученые получили прямые радиоуглеродные даты для двух древних изображений, нарисованных в пещере Фон-де-Гом, и подтвердили их палеолитический возраст. Так называемая маска была создана, по-видимому, около 16-14,2 тысячи лет назад, а одно из изображений бизона – приблизительно 13,5-13,2 тысячи лет назад, однако нельзя исключать, что возраст последнего занижен из-за более позднего загрязнения краски углеродом. Пещера Фон-де-Гом во французском департаменте Дордонь была открыта в 1901 году. Она считается одной из самых богатых на палеолитические изображения пещер в Европе. Там нарисованы 80 бизонов, больше 50 лошадей, больше 40 мамонтов, не меньше 20 оленей и ряд других антропо- и зооморфных фигур.

- Ученые нaшли критические ошибки в номенклатуре генов и их вариантов в абсолютно всех статьях по генетике, поданных за два года в профильный журнал Genetics in Medicine и его открытую версию. Эти ошибки затрудняли рутинный поиск по базам данных. Несмотря на требования рецензируемых журналов использовать стандартизованную геномную номенклатуру, многие авторы пользуются нестандартными или историческими подходами к наименованию генов и их вариантов, а у многих журналов нет системных механизмов и ресурсов для проверки на соответствие стандартам.

- Исследование показало, что ощущаемое снижение громкости музыки в фитнес-залах не влияет на субъективную оценку интенсивности физической нагрузки. Занятия со снижением уровня звука как минимум на три акустических децибела показали не меньшую оценку воспринимаемой нагрузки по сравнению с более громкой музыкой. Ученые пришли к выводу, что из-за отсутствия значимой разницы лучше включать в фитнес-залах более тихую музыку для снижения риска поражений слуха.

- В этом материале N+1 рассказывает, почему эмоции оказались хаосом, не поддающимся систематизации и рассудительности, и о том, как наши чувства обратились символом.

