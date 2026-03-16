Трамп назвал Иран бумажным тигром

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп утверждает, что за угрозами Ирана не скрывается реальная сила.

"Сейчас уже мы имеем дело с бумажным тигром. Еще две недели назад она не была таковой", - заявил он на пресс-конференции.

"Бумажный тигр" - китайская метафора, которая используется по отношению к человеку, за свирепым видом которого скрывается беспомощность. Выражение приобрело широкую популярность в 1950-х годах благодаря председателю КНР Мао Цзэдуну, который употреблял его по отношению, в частности, к американцам.