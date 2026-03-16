ЕС ввел дополнительные санкции против Ирана

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в понедельник о своем решении ввести ограничительные меры в отношении еще 16 человек и трех организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека в Иране.

"Новые санкции направлены против ряда лиц и организаций, сыгравших ключевую роль в подавлении уличных протестов в январе 2026 года, что привело к тысячам жертв среди гражданского населения. Совет вводит санкции против заместителя министра внутренних дел Ирана по вопросам безопасности и правоохранительной деятельности, а также против различных командиров местных отделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР), непосредственно участвовавших в жестоком подавлении протестов", - сообщается в коммюнике Совета ЕС.

"Кроме того, совет включил в санкционный список корпус Мохаммеда Расулуллы, отвечающий за координацию действий КСИР и сил "Басидж" в Тегеране, и Корпус стражей исламской революции имама Резы, являющийся местным отделением КСИР в провинции Хорасан-Резави, где подавление протестов было особенно жестоким", - говорится в публикации.

Совет также ввел санкции против членов судебной власти, которых считает участвовавшими в преследованиях мирных протестующих, гражданских и социальных активистов, включая активисток за права женщин, а также журналистов и политических активистов, критикующих власти. Некоторые из перечисленных лиц несут ответственность "за вымогательство принудительных признаний, за нарушение гарантий справедливого судебного разбирательства и за вынесение суровых приговоров мирным активистам".

В санкционный список вошла иранская компания, предоставляющая ИТ-услуги, Naji Research and Development Company (NRDC), которую в ЕС называют ответственной за разработку мобильного приложения Nazer, используемого правоохранительными органами Ирана в качестве инструмента слежки для мониторинга и контроля за гражданами. Санкции введены в отношении главы киберполиции Тегерана, играющей ключевую роль "в фильтрации интернета, цензуре, контроле контента в социальных сетях и несправедливом преследовании граждан в связи с цифровым контентом".

Ограничительные меры в рамках режима за серьезные нарушения прав человека в Иране теперь распространяются на 263 физических и 53 юридических лица.

ЕС Иран
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });