ЕС ввел дополнительные санкции против Ирана

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в понедельник о своем решении ввести ограничительные меры в отношении еще 16 человек и трех организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека в Иране.

"Новые санкции направлены против ряда лиц и организаций, сыгравших ключевую роль в подавлении уличных протестов в январе 2026 года, что привело к тысячам жертв среди гражданского населения. Совет вводит санкции против заместителя министра внутренних дел Ирана по вопросам безопасности и правоохранительной деятельности, а также против различных командиров местных отделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР), непосредственно участвовавших в жестоком подавлении протестов", - сообщается в коммюнике Совета ЕС.

"Кроме того, совет включил в санкционный список корпус Мохаммеда Расулуллы, отвечающий за координацию действий КСИР и сил "Басидж" в Тегеране, и Корпус стражей исламской революции имама Резы, являющийся местным отделением КСИР в провинции Хорасан-Резави, где подавление протестов было особенно жестоким", - говорится в публикации.

Совет также ввел санкции против членов судебной власти, которых считает участвовавшими в преследованиях мирных протестующих, гражданских и социальных активистов, включая активисток за права женщин, а также журналистов и политических активистов, критикующих власти. Некоторые из перечисленных лиц несут ответственность "за вымогательство принудительных признаний, за нарушение гарантий справедливого судебного разбирательства и за вынесение суровых приговоров мирным активистам".

В санкционный список вошла иранская компания, предоставляющая ИТ-услуги, Naji Research and Development Company (NRDC), которую в ЕС называют ответственной за разработку мобильного приложения Nazer, используемого правоохранительными органами Ирана в качестве инструмента слежки для мониторинга и контроля за гражданами. Санкции введены в отношении главы киберполиции Тегерана, играющей ключевую роль "в фильтрации интернета, цензуре, контроле контента в социальных сетях и несправедливом преследовании граждан в связи с цифровым контентом".

Ограничительные меры в рамках режима за серьезные нарушения прав человека в Иране теперь распространяются на 263 физических и 53 юридических лица.