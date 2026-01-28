Поиск

Пожарные локализовали огонь в отеле французского курорта Куршевель

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Пожар на престижном французском горнолыжном курорте Куршевель был локализован в среду вечером, пожарные продолжали следить за остаточными очагами пламени на крыше и за температурой в здании пятизвездочного отеля Grandes Alpes.

"Пожарные проделали героическую работу. Это тяжелое время для Куршевеля. Мои мысли с туристами, которые приехали сюда отдохнуть и никак не ожидали увидеть этот ужасный пожар", - заявил мэр коммуны Жан-Ив Пашо, слова которого приводит газета Le Parisien.

"Работа пожарных была чрезвычайно опасной, поскольку они поднимались на заснеженные крыши, используя тяжелые дыхательные аппараты, чтобы работать в густом, чрезвычайно горячем дыму. Риск падения также вызывал серьезную обеспокоенность. Им пришлось распиливать и разбирать части конструкции крыши, чтобы добраться до очага возгорания. Редко приходится сталкиваться с таким количеством трудностей при тушении пожара", - объяснил директор пожарно-спасательной службы департамента Савойя полковник Фабрис Террьен.

По его словам, речь идет об очень сложной конструкции крыши, где огонь был заключен, словно в оболочку, на площади почти 1 тыс. кв. м, и первоначальная задача заключалась в предотвращении распространения пламени на другие здания.

Пожар на верхнем этаже исторического здания Grandes Alpes, построенного в 1947 году, вспыхнул вечером 27 января. Пламя было сосредоточено на внушительной крыше пятизвездочного отеля. Под толстым слоем снега, кровли, дерева и изоляции огонь поначалу был практически недоступен для 110 пожарных, прибывших на место происшествия. Ресурсы, задействованные для тушения пожара, были значительными, включая 72 транспортных средства, в том числе 30-тонный грейферный кран, который был запрошен для вскрытия крыши и доступа к очагу возгорания.

Как сообщил Террьен, здание прошло проверку безопасности, получив положительный отчет от комиссии по безопасности менее четырех недель назад. Но хотя в настоящее время основной версией считается случайный пожар, префект Савойи Ванина Николи объявила о начале расследования для установления точной причины возгорания.

К счастью, обошлось без пострадавших. 270 человек были успешно эвакуированы. Всех разместили во вторник вечером в других отелях курорта. Шестеро пожарных получили незначительные травмы во время операции.

Несмотря на пожар, горнолыжные подъемники на курорте смогли продолжить работу, пишет парижское издание.

