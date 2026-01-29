Поиск

Что случилось этой ночью: четверг, 29 января

В Колумбии разбился самолет Beechcraft, ФРС сохранила базовую ставку, Маск откажется от Model S и X ради роботов

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Госсекретарь США Марко Рубио констатировал, что в украинском урегулировании территориальный вопрос пока не решен, однако набор противоречий сужается. Следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате, но США могут присоединиться к обсуждениям.

- ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 3,5-3,75%. Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Глава ведомства Джером Пауэлл заявил, что экономика США входит в 2026 г. "на твердых ногах".

- В Колумбии потерпел крушение самолет Beechcraft 1900, выполнявший внутренний рейс из Кукуты в Оканью. На борту находились 15 человек, в том числе депутат Диогенес Кинтеро и кандидат в депутаты Карлос Сальседо, никто не выжил.

- Резервный борт авиакомпании Azur Air с пассажирами Boeing 757, совершившего в среду незапланированную посадку в Ханое (Вьетнам), прибыл в Иркутск. Специалисты компании прилетели в столицу Вьетнама, чтобы обследовать воздушное судно.

- Представители Дании, Гренландии и США провели совместную встречу, на которой обсудили безопасность в Арктике и "красные линии" Копенгагена. Об этом сообщил датский МИД.

- ВВС США перебросили на Ближний Восток два самолета E-11A BACN, предназначенные для обеспечения связью войск в условиях боевых действий. Они действуют как центральный узел связи ("Wi-Fi в небе").

- Илон Маск объявил о планах свернуть производство электромобилей Model S и X и переоборудовать завод во Фримонте (Калифорния) под выпуск человекоподобных роботов Optimus.

