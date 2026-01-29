Поиск

Brent подорожала на геополитических рисках до $69,29 за баррель

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти быстро растут утром в четверг и находятся вблизи максимумов с сентября на опасениях об ударах США по Ирану.

К 8:11 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,89 (1,3%), до $69,29 за баррель. В среду Brent подорожала на $0,83 (1,23%), до $68,40 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,95 (1,5%), до $64,16 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,82 (1,31%), до $63,21 за баррель.

Президент США Дональд Трамп взвешивает возможность нового крупного удара по Ирану после того, как предварительные обсуждения между Вашингтоном и Тегераном по поводу ограничения иранской ядерной программы и производства баллистических ракет не привели к прогрессу, передает CNN.

В том числе президент рассматривает авиаудары по иранским лидерам и сотрудникам силовых структур, предположительно ответственным за убийства протестующих, а также удары по иранским ядерным объектам и правительственным учреждениям, сообщает телеканал со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что американский авианосец USS Abraham Lincoln находится в Аравийском море у побережья Омана.

Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 2,3 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,75 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 278 тысяч баррелей.

Кроме того, добыча в США сократилась из-за снегопадов и морозов, которые также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива. Объем потерянной из-за снежной бури добычи в стране составил до 2 млн баррелей в сутки (15% от общего объема).

"Цены на нефть нашли поддержку в связанных с погодой сокращениях добычи в ряде регионов США, а также в неожиданном падении запасов топлива в Штатах, которые временно ослабили опасения по поводу избыточного предложения", - отметила Приянка Сачдева из Phillip Nova.

