Поиск

Трамп подал иск на $10 млрд против Минфина и Налоговой службы США из-за утечки налоговых деклараций

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, его сыновья Дональд и Эрик и компания Trump Organization, которой принадлежат отели, поля для гольфа и другая недвижимость, подали в суд на министерство финансов и Налоговую службу (Internal Revenue Service, IRS) страны, сообщает ABC News.

Истцы утверждают, что Минфин и IRS не приняли достаточных мер для предотвращения утечки их налоговых деклараций в СМИ в период первого президентского срока Трампа в 2019 году, и хотят взыскать с них ущерб в размере не менее $10 млрд. Иск направлен в Федеральный суд Майами, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

В нем говорится, что IRS не провела должный отбор работников и надлежащий мониторинг своих систем, из-за чего подрядчик службы Чарльз Литтлджон смог передать налоговые декларации газете The New York Times (NYT) и сайту ProPublica.

Литтлджон в 2023 году признал свою вину и в 2024 году был приговорен к пяти годам тюрьмы.

На основании переданных им деклараций NYT напечатала несколько статей о налоговых выплатах и стратегиях Трампа, в частности о заявленных им многолетних убытках и уплате им федерального подоходного налога на сумму всего $750 как в 2016, так и в 2017 году.

Сайт ProPublica получил больше информации и на ее основе опубликовал статьи с подробностями налоговой жизни многих состоятельных американцев, включая основателя Amazon Джеффа Безоса и легендарного инвестора Уоррена Баффета.

Согласно иску, утечка нанесла ущерб репутации семьи Трампа и имела целью "неадекватно повлиять на результаты президентских выборов 2020 года", которые он в итоге проиграл демократу Джо Байдену.

Статьи "нанесли репутационный и финансовый ущерб", а также "негативно повлияли на поддержку президента Трампа среди избирателей в ходе президентских выборов 2020 года", отмечается в документе.

Кроме того, материалы стали причиной подачи генеральным прокурором Нью-Йорка гражданского иска против Трампа, заявляет президент.

При этом иск против Минфина и IRS он подал от собственного имени, а не как глава государства.

Нынешний министр финансов Скотт Бессент также исполняет обязанности комиссара IRS. Трамп как президент имеет полномочия для его увольнения, а также для увольнения генерального прокурора, который обычно представляет интересы федерального правительства в суде, пишет WSJ.

По закону, IRS должна соблюдать конфиденциальность налоговых деклараций, а имеющим к ним санкционированный доступ людям могут быть предъявлены уголовные обвинения за разглашение информации.

Вместе с тем закон разрешает взыскивать ущерб с правительства только в том случае, если несанкционированное раскрытие информации осуществляется американскими сотрудниками. В остальных случаях можно взыскивать с самих виновных.

Одним из ключевых в рамках новых разбирательств будет вопрос о том, был ли Литтлджон сотрудником IRS, отмечает WSJ. Формально он представлял консалтинговую Booz Allen Hamilton.

Ранее иск против властей подал другой пострадавший от действий Литтлджона – миллиардер Кен Гриффин. Правительство тогда настаивало, что он не был сотрудником IRS.

Федеральный судья в рамках того дела определил, что трудовой статус Литтлджона вызывает достаточно вопросов, чтобы иск мог пройти начальные стадии разбирательств.

В 2024 году Гриффин и правительство урегулировали дело во внесудебном порядке. IRS принесла извинения за то, что не защитила данные налогоплательщика, а Гриффин не стал взыскивать денежный ущерб или требовать компенсации расходов на адвокатов.

Booz Allen заявляла, что ей не было известно о действиях Литтлджона до момента предъявления ему обвинений. Бессент на этой неделе сказал, что Минфин расторгнет все контракты с этой компанией из-за дела Литтлджона.

Также актуален вопрос о сроках исковой давности. В США можно подавать в суд в течение двух лет после "даты выявления" несанкционированного разглашения информации. Статьи о налоговых документах Трампа начали публиковаться в 2020 году, но их корни несколько лет оставались неясными. Литтлджону предъявили обвинения в сентябре 2023 года.

Трамп в своем иске утверждает, что получил официальное уведомление о разглашении ровно два года назад.

Согласно закону, налогоплательщики могут получить по $1 тыс. за каждый случай несанкционированного раскрытия информации, а также требовать выплаты фактического ущерба. Если раскрытие было умышленным или произошло в результате грубой неосторожности, может быть взыскан так называемый штрафной ущерб (punitive damages).

Такие дела рассматриваются судом присяжных.

В 2023 году Хантер Байден, сын занимавшего тогда пост президента США Джо Байдена, подал аналогичный иск против IRS, обвинив ее в нарушении прав на неприкосновенность частной жизни в результате выражения налоговиками Конгрессу и СМИ опасений по поводу расследования его налогов и деловой практики. В 2025 году иск был отозван.

США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ЕС предложили вместо "потолка цен" на нефть РФ запретить ее перевозку морем

Что произошло за день: пятница, 30 января

Дальний беспилотник ВМС США провел патрулирование к югу от Ирана

Самолеты авианосца США Abraham Lincoln проводят тренировочные полеты к югу от Ирана

 Самолеты авианосца США Abraham Lincoln проводят тренировочные полеты к югу от Ирана

Власти США приобретают склады для создания крупных центров содержания нелегалов

Трамп выдвинул Кевина Уорша на пост главы Федрезерва

 Трамп выдвинул Кевина Уорша на пост главы Федрезерва

Группировка ВМС США на Ближнем Востоке увеличилась до 11 кораблей

 Группировка ВМС США на Ближнем Востоке увеличилась до 11 кораблей

Число жертв снежной бури в США выросло до 85 человек

 Число жертв снежной бури в США выросло до 85 человек

Brent подешевела до $69,74 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 30 января
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8277 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });