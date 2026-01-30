Трамп подал иск на $10 млрд против Минфина и Налоговой службы США из-за утечки налоговых деклараций

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, его сыновья Дональд и Эрик и компания Trump Organization, которой принадлежат отели, поля для гольфа и другая недвижимость, подали в суд на министерство финансов и Налоговую службу (Internal Revenue Service, IRS) страны, сообщает ABC News.

Истцы утверждают, что Минфин и IRS не приняли достаточных мер для предотвращения утечки их налоговых деклараций в СМИ в период первого президентского срока Трампа в 2019 году, и хотят взыскать с них ущерб в размере не менее $10 млрд. Иск направлен в Федеральный суд Майами, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

В нем говорится, что IRS не провела должный отбор работников и надлежащий мониторинг своих систем, из-за чего подрядчик службы Чарльз Литтлджон смог передать налоговые декларации газете The New York Times (NYT) и сайту ProPublica.

Литтлджон в 2023 году признал свою вину и в 2024 году был приговорен к пяти годам тюрьмы.

На основании переданных им деклараций NYT напечатала несколько статей о налоговых выплатах и стратегиях Трампа, в частности о заявленных им многолетних убытках и уплате им федерального подоходного налога на сумму всего $750 как в 2016, так и в 2017 году.

Сайт ProPublica получил больше информации и на ее основе опубликовал статьи с подробностями налоговой жизни многих состоятельных американцев, включая основателя Amazon Джеффа Безоса и легендарного инвестора Уоррена Баффета.

Согласно иску, утечка нанесла ущерб репутации семьи Трампа и имела целью "неадекватно повлиять на результаты президентских выборов 2020 года", которые он в итоге проиграл демократу Джо Байдену.

Статьи "нанесли репутационный и финансовый ущерб", а также "негативно повлияли на поддержку президента Трампа среди избирателей в ходе президентских выборов 2020 года", отмечается в документе.

Кроме того, материалы стали причиной подачи генеральным прокурором Нью-Йорка гражданского иска против Трампа, заявляет президент.

При этом иск против Минфина и IRS он подал от собственного имени, а не как глава государства.

Нынешний министр финансов Скотт Бессент также исполняет обязанности комиссара IRS. Трамп как президент имеет полномочия для его увольнения, а также для увольнения генерального прокурора, который обычно представляет интересы федерального правительства в суде, пишет WSJ.

По закону, IRS должна соблюдать конфиденциальность налоговых деклараций, а имеющим к ним санкционированный доступ людям могут быть предъявлены уголовные обвинения за разглашение информации.

Вместе с тем закон разрешает взыскивать ущерб с правительства только в том случае, если несанкционированное раскрытие информации осуществляется американскими сотрудниками. В остальных случаях можно взыскивать с самих виновных.

Одним из ключевых в рамках новых разбирательств будет вопрос о том, был ли Литтлджон сотрудником IRS, отмечает WSJ. Формально он представлял консалтинговую Booz Allen Hamilton.

Ранее иск против властей подал другой пострадавший от действий Литтлджона – миллиардер Кен Гриффин. Правительство тогда настаивало, что он не был сотрудником IRS.

Федеральный судья в рамках того дела определил, что трудовой статус Литтлджона вызывает достаточно вопросов, чтобы иск мог пройти начальные стадии разбирательств.

В 2024 году Гриффин и правительство урегулировали дело во внесудебном порядке. IRS принесла извинения за то, что не защитила данные налогоплательщика, а Гриффин не стал взыскивать денежный ущерб или требовать компенсации расходов на адвокатов.

Booz Allen заявляла, что ей не было известно о действиях Литтлджона до момента предъявления ему обвинений. Бессент на этой неделе сказал, что Минфин расторгнет все контракты с этой компанией из-за дела Литтлджона.

Также актуален вопрос о сроках исковой давности. В США можно подавать в суд в течение двух лет после "даты выявления" несанкционированного разглашения информации. Статьи о налоговых документах Трампа начали публиковаться в 2020 году, но их корни несколько лет оставались неясными. Литтлджону предъявили обвинения в сентябре 2023 года.

Трамп в своем иске утверждает, что получил официальное уведомление о разглашении ровно два года назад.

Согласно закону, налогоплательщики могут получить по $1 тыс. за каждый случай несанкционированного раскрытия информации, а также требовать выплаты фактического ущерба. Если раскрытие было умышленным или произошло в результате грубой неосторожности, может быть взыскан так называемый штрафной ущерб (punitive damages).

Такие дела рассматриваются судом присяжных.

В 2023 году Хантер Байден, сын занимавшего тогда пост президента США Джо Байдена, подал аналогичный иск против IRS, обвинив ее в нарушении прав на неприкосновенность частной жизни в результате выражения налоговиками Конгрессу и СМИ опасений по поводу расследования его налогов и деловой практики. В 2025 году иск был отозван.