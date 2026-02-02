Поиск

ВМС стран НАТО начинают в понедельник противолодочные учения у берегов Норвегии

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Военно-морские силы пяти стран НАТО в понедельник начинают 11-дневные противолодочные учения Arctic Dolphin 26 у западного побережья Норвегии, в ходе которых будут отрабатываться операции по поиску и уничтожению подлодок в арктических условиях, сообщает Североатлантический союз.

В них принимают участие подводные лодки, корабли, вертолеты и противолодочный самолет стран-членов альянса, а также корабли Первой постоянной морской группы НАТО (SNMG1).

В частности, в учениях задействованы норвежские фрегат и подлодка, британская и нидерландская подлодки, а также подлодка и два вспомогательных судна из Германии. Авиационный компонент представлен датскими вертолетами и британским патрульным противолодочным самолетом Р8.

"Арктический дельфин" - важные учения не только для ВМС Норвегии, но и для НАТО. Они демонстрирует приверженность НАТО присутствию на Севере и предоставляют нам возможность для важных совместных учений с несколькими союзниками", - заявил командующий Королевскими ВМС Норвегии Кирре Хауген.

