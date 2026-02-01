Поиск

Что произошло за день: воскресенье, 1 февраля

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Переговоры РФ, Украины и США, которые ожидались в воскресенье в Абу-Даби, отложены. По данным NYT, их перенесли на несколько дней.

- Министры восьми стран ОПЕК+ приняли решение сохранить паузу в наращивании добычи нефти в первом квартале. Квоты в марте будут определены на уровне тех, что действовали в декабре.

Лучшие фото недели

- "Оспа обезьян" подтвердилась у одного из двух пациентов, доставленных в Домодедовскую больницу. Его состояние удовлетворительное, он получает симптоматическое лечение.

- Иран будет считать армии стран Евросоюза террористическими группами. Также обсуждается возможность высылки из страны военных атташе стран ЕС. Как отметит спикер иранского парламента, такое решение стало ответом на признание Евросоюзом КСИР террористической организацией.

- Россия и Польша в свое время пытались прийти к общему видению истории Второй мировой войны, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Но затем, отметил он, ненависть ко всему русскому взяла верх в Варшаве. По словам Пескова, "в обозе русофобов прибалты и поляки занимают первые ряды в шеренгах".

- Теннисист Карлос Алькарас победил Новака Джоковича в финале Australian Open-2026. Результат матча - 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. Испанец стал триумфатором Australian Open впервые в карьере.

