Иран будет считать армии стран ЕС террористическими группами

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Иран в ответ на признание Евросоюзом КСИР террористической организацией решил рассматривать европейские вооруженные силы как террористические группы, сообщают в воскресенье ближневосточные СМИ со ссылкой на спикера парламента страны Мохаммада-Багера Галибафа.

"В соответствии со статьей 7 закона о контрмерах против признания Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией, армии европейских стран считаются террористическими группами", - заявил Галибаф в парламенте.

По его словам, "пытаясь ударить по Корпусу стражей, европейцы на самом деле выстрелили себе в ногу и вновь приняли решение против интересов своих народов, слепо подчиняясь американцам".

Он добавил, что парламентская комиссия по национальной безопасности обсудит вопрос о высылке военных атташе стран ЕС и продолжит его проработку совместно с министерством иностранных дел.

29 января глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что Совет ЕС по иностранным делам признал КСИР террористической организацией. Ранее КСИР уже находился под финансовыми санкциями ЕС как организация, что включало заморозку активов и запрет на предоставление экономических ресурсов.

